موعد مباراة الجزائر، في مواجهة جديدة منتظرة من مواجهات كأس الأمم الأفريقية الكاميرون 2022 هي مواجهة المنتخب الجزائري حامل اللقب مع منتخب كوت ديفوار حيث يقع المنتخبان في المجموعة الخامسة والتي تضم إلى جانبهم منتخب سيراليون ومنتخب غينيا الاستوائية ويتصدر منتخب كوت ديفوار المجموعة برصيد 4 نقاط بينما يأتي المنتخب الجزائري في المركز الأخير برصيد نقطو وحيدة من التعادل مع سيراليون وتحقيق مفاجأة كبيرة لمنتخب غينيا الاستوائية والذي حقق الفوز على المنتخب الجزائري لذلك تعد تلم المباراة هي بوابة الأمل والصعود إلى الدور ال16 من البطولة واستعادة نغمة الانتصارات ومواصلة الدفاع عن اللقب حيث كان المنتخب الجزائري من أقوي الفرق المرشحة للفوز بالبطولة ولكن كانت المفاجأة عندما تعادا محاربو الصحراء بدون أهداف مع سيراليون والهزيمة بهدف دون مقابل أمام غينيا الاستوائية ولكن يبقي الأمل قائم أمام الجزائر بالفوز على كوت ديفوار والتأهل من أجل مواصلة الدفاع عن اللقب.

موعد مباراة الجزائر وكوت ديفوار بكأس الأمم الأفريقية الكاميرون 2022

يلتقي المنتخب الجزائري مع منتخب كوت ديفوار في ختام دور المجموعات بالبطولة اليوم الخميس الموافق 20/1/2022 في تمام الساعة السادسة بتوقيت مصر الخامسة بتوقيت الجزائر والسابعة بتوقيت السعودية والثامنة بتوقيت الإمارات وستقام المباراة على ملعب جابوما بقيادة الحكم الجنوب إفريقي فيكتور جوميز وسوف يتم نقل أحداث المباراة عبر شاشة قناة بي ان سبورت ماكس اتش دي وان بتعليق حفيظ دراجي.

ترتيب المجموعة الخامسة بأمم أفريقيا 2022

في المركز الأول: منتخب كوت ديفوار برصيد 4 نقاط.

في المركز الثاني: منتخب غينيا الاستوائية برصيد 3 نقاط.

في المركز الثالث: منتخب سيراليون برصيد 2 نقطة.

في المركز الرابع: منتخب الجزائر برصيد نقطو واحدة.

تاريخ مواجهات المنتخبان بالبطولة

سبق والتقي المنتخبان بالبطولة 9 مرات حقق منتخب كوت ديفوار الفوز في ثلاث مباريات وحقق منتخب الجزائر الفوز في مباراتين وتعادلا المنتخبان في ثلاث لقاءات وأعلن مدرب كوت ديفوار أن فريقه في وضعية أفضل ويكفي له التعادل مع الجزائر لضمان التأهل وأن عليهم الفوز بالمباراة رغم صعوبتها خصوصاً أنها أمام المنتخب الجزائري الذي سيقاتل في تلك المباراة من أجل ضمان البقاء في منافسات البطولة.