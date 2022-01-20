مجلة عروض العثيم الجديدة للأسبوع الثالث من يناير 2022

قدم سوبر ماركت العثيم بالمملكة السعودية عروض متنوعة بالأسبوع الثالث من يناير 2022، وذلك لتوفير السلع والمنتجات لكل المواطنين بأسعار مناسبة، حيث أن التخفيض على بعض المنتجات الغذائية وصل لأكثر من 50%، وهذا ما تنتظره أغلب السيدات، ولذلك يجب قراءة مجلة عروض العثيم الجديدة جيدًا لعمل قائمة بالطلبات، للتمكن من شراء كل الأطعمة التي يحتاج لها المنزل قبل انتهاء العروض الحالية؛ والتي بدأت اليوم الأربعاء الموافق 19 يناير وتستمر حتى الثلاثاء المقبل.

عروض العثيم اليوم

دجاج الوطنية مجمد بسعر 125 ريال للكرتونة الواحدة.

زيت عافية 2 قطعة، الواحدة 1.5 لتر بسعر 40 ريال سعودي.

زيتون يوناني بسعر 24 ريال للكيلو.

زيتون كالاماتا بسعر 23 ريال سعودي للكيلو.

حلاوة الجميل بسعر 9.5 ريال للكيلو.

لبنة داري بسعر 17.5 ريال للكيلو، والعلبة بسعر 48 ريال سعودي.

كيلو من جبن الزهار الدمياطي بالفلفل بسعر 15 ريال سعودي.

كيلو من جبن الشيدر المصري بسعر 35 ريال سعودي.

كيلو لحم عجل بلدي بالعظم بسعر 39 ريال.

كيلو عجل بلدي بدون عظم بسعر 48 ريال سعودي.

كيلو مكسرات إكسترا مشكلة بسعر 70 ريال.

كيلو لوز مدخن بسعر 50 ريال.

كيلو قهوة برية عربية بسعر 40.25 ريال سعودي.

عروض العثيم على الفاكهة

سلة تفاح رويال بسعر 7.50 ريال سعودي.

سلة تفاح أحمر بسعر 7.50 ريال سعودي.

سلة تفاح أخضر بسعر 7.50 ريال سعودي.

حبة الأناناس الواحدة بسعر 7.50 ريال سعودي.

كيلو جوز الهند بسعر 4.50 ريال.

سلة الليمون بسعر 5.50 ريال سعودي.

كرتونة الجوافة بسعر 10 ريال.

كيلو البروكلي 10 ريال سعودي.

كيلو الخس الطازج 4 ريال.

تخفيضات العثيم على الأطعمة المجمدة

فيليه الدجاج الحار الـ450 جرام بسعر 17 ريال سعودي.

برجر دجاج متنوع بسعر 16 ريال سعودي 12 قطعة.

علبة ستربس دجاج السنبلة 750 جرام بسعر 25 ريال.

عجينة السنبلة سبرنج رول 160 جرام بسعر 6.5 ريال.