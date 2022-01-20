ترامب يخسر معركة قضائية جديدة بشأن اقتحام مبنى الكابيتول

رفضت المحكمة العليا الأميركية، ليلة الخميس، محاولة الرئيس السابق دونالد ترامب، منع تسليم الكونغرس وثائق متعلقة بالاعتداء على مبنى الكابيتول في 6 يناير من العام الماضي.
وسعى ترامب إلى منع تسليم الوثائق، التي يحتفظ بها الأرشيف الوطني، إلى لجنة الكونغرس المكلفة التحقيق في هجوم أنصاره على مبنى الكابيتول، مستندا إلى امتياز تنفيذي يمنح الرئيس صلاحية منع الكشف عن وثائق سرية.
وأيدت المحكمة العليا بغالبية ثمانية أعضاء مقابل عضو واحد، الحكم الذي أصدرته محكمة استئناف فدرالية برفض طلب ترامب الحفاظ على سرية الوثائق والسجلات المعنية.
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