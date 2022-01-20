الصحة العالمية: انتهاء كورونا من العالم مرتبط بهذا الإجراء

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إن الإجراءات التى ستتخذها الدول هذا العام 2022 ستحدد مدى السرعة التى يمكن بها إنهاء المرحلة الحادة من وباء كورونا، ومدى الاستعداد لحالات الطوارئ الصحية المستقبلية، وكيف يمكن تحقيق رؤية جديدة للصحة على مستوى العالم.





وأوضح جيبريسوس، فى كلمته أمام الاجتماع الخامس والثلاثين للجنة البرنامج والميزانية والإدارة التابعة للمجلس التنفيذى للمنظمة والذى بدأ اجتماعاته، فى جنيف، أن ميزانية المنظمة البرنامجية لعامى 2020 و2021 فى الأصل كانت 5.8 مليار دولار ولكن مع عمليات الطوارئ الإضافية والنداءات اللازمة للاستجابة المستمرة للوباء قامت المنظمة بتنفيذ ميزانية أكبر بكثير.

وأشار إلى أن المنظمة تسعى لزيادة قدرها 480 مليون دولار فى دورة الميزانية القادمة وهو ما يشمل حوالى 430 مليون دولار لتعزيز برنامج الطوارئ لمنظمة الصحة العالمية و50 مليون دولار لعملها المستمر للوقاية والاستجابة للاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسيين، مشددا على أن تنفيذ أولويات الميزانية البرنامجية وبرنامج العمل العام يتطلب التمويل المناسب من حيث الكمية والنوعية.

وأوضح مدير عام المنظمة أن الدول الأعضاء تأخذ أيضا مسألة التمويل المرن والذى يمكن التنبؤ به والمستدام على محمل الجد كما تدرك أن نموذج التمويل الحالى يعرض للخطر جودة العمل التقنى والعلمى الذى يمكن للمنظمة تقديمه ويقوض قدرتها على التخطيط على المدى الطويل ويزعزع استقرار القوى العاملة لديها".

وأشار إلى أنه كان هناك دعما قويا من العديد من الدول الأعضاء للتوصية الرئيسية الواردة فى مسودة تقرير المكتب بشأن زيادة الاشتراكات المقدرة بنسبة 50% من الميزانية الأساسية لمنظمة الصحة العالمية بحلول عامى 2028 - 2029، مقارنة بنسبة 20% الآن.

ونوه إدهانوم بأنه على الرغم من أن مجموعة العمل لم تتوصل لتوافق فى الآراء بشأن تقريرها إلا أن المنظمة تشيد بتضمينها هدف 50% كخيار واحد للنظر فيه خاصة وأن الزيادة التدريجية إلى 50% من الميزانية الأساسية بحلول فترة السنتين 2028-29 ستؤدى إلى زيادة الاشتراكات المقدرة لمنظمة الصحة العالمية بمقدار 600 مليون دولار أمريكى بين عامى 2024 و2028.

وقال إن هذا سيمثل عائدا ضخما على الاستثمار لجميع الدول الأعضاء تعنى جودة التمويل والتأثير المضاعف حيث أن الفوائد ستكون أكبر بعدة مرات من المبلغ الذى يتم إنفاقه.