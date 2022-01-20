“بالسجل المدني” رابط الاستعلام عن المساعدات المقطوعة hrsd.gov.sa وآخر الأخبار

رابط الاستعلام عن المساعدات المقطوعة hrsd.gov.sa أو مقطوعة الضمان الاجتماعي والتي شاركت فيها الآلاف من الاسر السعودية على مدار السنوات الماضية، والتي يعتبرها الكثيرين وسيلة هامة لاستكمال عدد من النفقات التي عليهم، وتقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية باستقبال الطلبات على الرابط الذي خصصته لتسجيل طلبات مقطوعة الضمان والاستعلام عن حالة الطلب ويقوم موقعنا المتميز بمتابعة أخبار الوزارة على تويتر للتعرف على آخر خبر للمساعدة المقطوعة.

ترغب العديد من الاسر الفقيرة من المملكة، والتي قامت بالتسجيل في الضمان الاجتماعي وتكون مستفيدة من معاشات الضمان المطور بوزارة التنمية الاجتماعية في التعرف على موعد صرف وإيداع المساعدات المقطوعة مع اقتراب الفترات التي يتم فيها توزيع العديد من المساعدات الحكومية على المحتاجين، مع دخول شهر رجب وحتى ذي الحجة، بينما قامت العديد من الاسر بالتسجيل الفعلي بالسنوات الماضية في مقطوعة الضمان ترغب أسر أخرى في التسجيل ويتطلع الجميع للتعرف على موعد صرف وإيداع المقطوعة.

أخبار موعد صرف المساعدات المقطوعة 1443

يستمر البحث اليومي من مواطني المملكة عن أخبار المساعدات المقطوعة والتي تقوم وسائل الإعلام بالإعلان عنها أو عبر تويتر الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وكانت الوزارة في السنوات الماضية تودع المساعدات المقطوعة مرة أو مرتين في العام للمستفيدين بينما لم تقم بتحديد موعد للصرف لأكثر من عامين مضوا، وتقوم الوزارة باستبدال الدعم بالعديد من البرامج الاجتماعية والمنصات الخيرية الأخرى إلا أنها لم تقم بإلغاء مقطوعة الضمان وتستمر في إتاحة رابط تسجيل المساعدات المقطوعة ورابط الاستعلام أيضا.

رابط الاستعلام عن المساعدات المقطوعة لشهر رجب 1443