4 دول أوروبية تطالب إسرائيل بالتراجع عن قرار التوسع الاستيطانى

جدة - نرمين السيد - وأصدرت كل من فرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا، بيانا مشتركًا أبدت فيه الدول الأربع عن بالغ قلقها إزاء قرار التقدم بخطط بناء مئات الوحدات السكنية الجديدة، مؤكدة أن ذلك يشكل عقبة إضافية أمام حل الدولتين.

ودعا البيان سلطات الاحتلال الإسرائيلى إلى التراجع عن هذا القرار معتبرًا أنه يهدد بشكل مباشر إمكانية قيام دولة فلسطينية، واصفا المستوطنات الإسرائيلية بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولى وأنها تقف فى طريق تحقيق سلام عادل وشامل.

وكانت قد قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، السبت الماضى، فى بيان صحفى، إن الحكومة الإسرائيلية تسابق الزمن فى تنفيذ مخططاتها الاستيطانية الاستعمارية فى أرض دولة فلسطين المحتلة، فى محاولة لفرض تغييرات كبرى على الواقع التاريخى والقانونى والديمغرافى القائم فى الضفة الغربية المحتلة، بحيث يصعب تجاوزها فى أية مفاوضات مستقبلية، بما يحقق خارطة مصالح إسرائيل الاستعمارية فى الأرض الفلسطينية المحتلة، وفى مقدمتها إغلاق الباب نهائيًا أمام أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.