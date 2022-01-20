التحالف يعلن عن عملية عسكرية "لشل قدرات" ميليشيات الحوثي

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، ليلة الخميس، أنه ينفذ عملية عسكرية واسعة لشل قدرات ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، في عدد من المدن اليمنية.
وقال التحالف في تغريدات نشرتها وكالة الأنباء السعودية على جسابها في تيوتر: "نتتبع القيادات الإرهابية المسؤولة عن استهداف المدنيين، وليسوا بمنأى عن التعامل".
وأكد التحالف أن العملية تأتي في إطار الاستجابة للتهديد ومبدأ الضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات.
وجاء إعلان التحالف بعد ساعات من استهدافه مخازن أسلحة لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران في مدينة الحديدة، على ساحل البحر الأحمر.
وقال التحالف في تغريدات نشرها حساب وكالة الأنباء السعودية في تويتر: "استهدفنا تخزين أسلحة بمعسكر القوات البحرية بالحديدة".
وأضاف تحالف دعم الشرعية في اليمن أن "ميناء الحديدة ثكنة عسكرية"، مؤكدا أنه "يهدد الأمن الإقليمي والدولي".
وأوضح التحالف أنه تم نقل الأسلحة من ميناء الحديدة تحت غطاء تجاري.
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