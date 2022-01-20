أشتري أكتر بسعر أقل من أسواق العثيم وخصومات تصل إلى50% على البقالة

أسواق عبد الله العثيم تجدد عروضها الأسبوعية القوية أشتري أكتر بأسعار أقل وبخصومات متنوعة تصل إلى 50 ٪ على البقالة والمنظفات ومنتجات العناية بالشعر والوجه ومعجون الأسنان وتقدم الآف السلع التي لا مثيل لها من أعلى الماركات بجميع الأقسام المختلفة المتوفرة بكل فرع أبحثي عن العروض الخاصة داخل المجلة.

خصومات تصل حتى 50% عند التسوق من العثيم

ويمكن تصفح المجلة الأسبوعية عن طريق الصفحة الخاصة بالفيس بوك أو الزيارة لأقرب فرع منكم لشراء كل ما يحتاجه كل منزل سعودي أو التصفح من خلال موقع أكتساب أو عن طريق الواتساب بالرقم الموحد المتوفر للجميع متاح العرض من يوم الأربعاء الموافق 19 يناير 2022 حتى 25 يناير 2022 ويستمر لمدة أسبوع بجميع الفروع أو حتى نفاذ الكمية.

أشتري رابطة زيت عافية 2 × 1.5 لتر مقابل 39.95 ريال سعودي بدلاً من 52.95 ريال سعودي متاح لكل عميل شراء 2 رابطة ووفر 25% عند شراء رابطة واحدة.

وفر 12% عند شراء كرتونة دجاج الوطنية مجمدة 10 × 1100 جرام بسعر 124.95 ريال سعودي بدلاً من 141.95 ريال سعودي.

أشتري عرض 1 + 1 مجاناً مع خصم 50% عند شراء كيس أرز جرين فارمز مزة بسمتي هندي وزن 10 كيلو بسعر 77.95 ريال سعودي بدلاً من 155.90 ريال سعودي متاح شراء 2 كيس فقط.

يوجد صابون تايت مسحوق غسيل بودرة أوتوماتك مضاد للبكتريا 2.50 كيلو بخصم 46% ريال سعودي سعر القطعة 20.95 ريال سعودي بدلاً من 38.95 ريال سعودي.

عرض خاص عند شراء رابطة جبنه نادك كريم كاسات وزن العبوة 900 جرام بخصم رائع 30% بسعر 29.95 ريال سعودي بدلاً من 42.50 ريال سعودي.

تونة بلميز خفيفة 3 قطع × 185 جرام للقطعة وفري 24% عند الشراء سعر العرض 12.95 ريال سعودي بدلاً من 16.95 ريال سعودي.