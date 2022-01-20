الاحياء التي سيتم ازالتها في جده 1443

ننشر الاحياء التي سيتم ازالتها في جده حيث تعمل الحكومة السعودية على التخلص من العديد من الأحياء العشوائية وإعادة إعمارها مرة أخرى وفقًا للمعايير الخاصة بالسلامة وكود البناء، وأرسلت الحكومة عدد من الإشعارات إلى المواطنين تخبرهم بقرار الإزالة، حتى يتمكنون من إخلاء المساكن الخاصة بهم، وتم البدء بالفعل في إزالة عدد من الأحياء ومازالت القرارات تتوالى حتى يتم التخلص من كل الأحياء العشوائية.

الاحياء التي سيتم ازالتها في جده

تحتوي جدة على عدد كبير من الأحياء التي تم بنائها بصورة عشوائية، وتفتقر إلى الكثير من الخدمات والمرافق الهامة، ولذلك قررت الحكومة أن تتخلص منها، ومن هذه الأحياء ما يلي:

حي ثول، ويبلغ عدد سكانه 10906 نسمة.

حي ذهبان ويبلغ عدد سكانه 7196 نسمة.

البروبة ويبلغ عدد سكانه 48426 نسمة.

حي السلامة ويبلغ عدد سكانه 2345 نسمة.

حي الرحاب ويبلغ عدد سكانه 5096 نسمة.

الرويس ويبلغ عدد سكانه 28078 نسمة.

حي الشرقية ويبلغ عدد سكانه 19235 نسمة.

حي مشرفة ويبلغ عدد سكانه 9388 نسمة.

الهدف من إزالة العشوائيات في مدينة جدة

هناك الكثير من الأسباب التي دعت الحكومة إلى التخلص من الأحياء العشوائية، ومن أهم هذه الأسباب ما يلي:

القضاء التام على جميع أنواع المخاطر التي تحملها المباني العشوائية سواء على السكان بها أو المحيطين بهم.

إعادة بناء وإعمار هذه الأحياء ولكن بصورة حضارية ومنظمة.

تنظيم المباني والشوارع بالشكل الحضاري الذي يليق بجدة المدينة السياحية.

توفير مختلف أنواع الخدمات والمرافق في هذه المناطق بالقدر الكافي.

مواصفات المناطق العشوائية في جدة

تم تصنيف عدد من الأحياء التي توجد في جدة أنها عشوائية، والسبب هو احتوائها على عدد من المواصفات وهي كالتالي: