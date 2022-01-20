النفاذ الوطني وزارة الاسكان www.iam.gov.sar وذلك للحصول على أراضي سكنية حسب برنامج سكني للإسكان التمويلي المقدم ضمن رؤية 2030 بالمملكة والتي تهدف إلى تميلك الشعب السعودي الأراضي والشقق السكنية بحلول 2030 وتقديم الدعم التمويلي لهم بنظام الأقساط التي تصل إلى نسبة 100% من قيمة التمويل، على أن يتم السداد بشروط محددة بنظام الأقساط بدون فوائد، ويتم وضع عدد من شرائح الحصول على الأراضي وأولويات الحصول عليها كما سنبين لكم فيما يلي.

“سكني” النفاذ الوطني وزارة الاسكان www.iam.gov.sar توزيع على أراضي سكنية بدون فوائد

يعتبر الإسكان التمويلي من أحدث النظم الحديثة المبتكرة من وزارة الإسكان ومن وزارة الشؤون البلدية والقروية، حيث تقوم الوزارة بتوزيع أراضي سكنية بهدف تمكين المواطن من الحصول على سكن خاص به يتملكه بشروط ميسرة، كما تقوم الوزارة توفير تقديم أراضي مجانية، كما تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية بتوفير أراضي سكنية أيضا يتم صرفها للمواطنين المقبولين في طلبات الديوان الملكي السعودي، ويجب على الحاصلين عليها الالتزام بعدد من الشروط.

وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الإسكان

ضمن خطط المملكة الحديثة في رؤية 2030 بتمليك المواطنين من جميع فئات المجتمع للسكن الخاص به بما يعود عليهم بالنفع، تم طرح عدد من المشروعات السكنية لدعم الشعب السعودي من جميع الفئات وخاصة الفئات محدودة الدخل، ولكن يجب الالتزام بعدد من الشروط الأساسية للجميع، وتقوم وزارة الإسكان بالتخصص في توزيع الأراضي لعدد من الفئات بينما تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية بتوزيع الأراضي التابعة للديوان الملكي السعودي للمحتاجين.

شروط قبول طلبات الحصول على الإسكان التمويلي (الموظفين – المطلقات والأرامل)

يكون الراغب في التقديم من الجنسية السعودية بعمر لا يقل عن 25 عام.

يجب أن يكون موظفا ولديه دخل ثابت لا يزيد عن 4500 ريال.

يكون المسكن الذي يرغب في الحصول عليه هو الأول له.

لا يجوز الاستفادة بأكثر من مرة بمشروع سكني.

يتم الالتزام بالشروط التمويلية للأقساط للمصرف الذي يتم تسلم التمويل منه.

يجب أن يتم تسجيل جميع البيانات سليمة والإقرار بصحتها عند التسجيل.

يتم التسجيل للأرامل والمطلقات في حال ثبت استقلاليتها وإعالة الأطفال، على أن يتم قبول الطلب على الفور مع الالتزام بالشروط التمويلية والدخل الشهري، ويكون بدون فوائد.

منصات تسجيل الأراضي السكنية (سكني – المنصة الوطنية)

خطوات تسجيل سكني من منصة وزارة الإسكان تسجيل الأراضي من منصة النفاذ الوطني الموحدة يتم الدخول على الموقع الإلكتروني “لمنصة سكني وزارة الإسكان السعودية“. يقوم المستخدم بتسجيل الدخول بالحساب الذي قام بتسجيله من قبل أو إنشاء حساب جديد. يتم اتباع كافة الخطوات المطلوبة وتسجيل كافة البيانات. يجب تسجيل رقم الهاتف النقال وتسجيل بيانات الدخل الشهري. يتم حفظ الطلب والحصول على رقم الطلب قبل تسجيل الخروج. يتم الدخول على المنصة الوطنية الموحدة. يقوم المستخدم بالاختيار لتسجيل الدخول (كلمة المرور ورسالة – تطبيق هويتي). يتم تنزيل تطبيق هويتي من خلال جوجل بلاي على الهاتف النقال. يقوم بتسجيل كافة البيانات المطلوبة والإقرار بصحتها قبل تسجيل الخروج.

يهدف برنامج سكني لدعم جميع فئات الشعب السعودي وخاصة المحتاجين منهم، كما أن للأرامل والمطلقات ظروفهم الخاصة والتي يتم مراعاتها بشكل جيد لتحقيق الاستفادة من البرنامج لكافة فئات المجتمع.