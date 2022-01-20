خطوات طلب الطعام عبر تطبيق البيك الجديد بالتفصيل حيث تعتبر مطاعم البيك من أشهر المطاعم التي توجد في المملكة العربية السعودية، حيث يوجد الفرع الرئيسي في مدينة جدة، وهناك 120 فرع آخر لمطاعم البيك التي تنتشر في عدد من المدن السعودية الأخرى، وكذلك هناك فروع توجد في الإمارات المتحدة، البحرين، ونوفر لكم عبر السطور التالية كيفية طلب الطعام من التطبيق، وكذلك خدمات هذا التطبيق.

خطوات طلب الطعام عبر تطبيق البيك الجديد بالتفصيل

تطبيق البيك المتوفر إلكترونيًا من أهم التطبيقات التي تم إطلاقها في السعودية، حيث يتم من خلال التطبيق طلب الطعام، وتسديد المبالغ بصورة إلكترونية، وتتمثل خطوات طلب الطعام في التالي:

يتم تثبيت التطبيق على الجوال.

الدخول إلى التطبيق واختيار نوع الوجبة، العدد المطلوب.

يتم الضغط على الأيقونة الصفراء المتوفرة أسفل التطبيق، حتى يتم اختيار المطعم المناسب.

قم بتفعيل خاصية تحديد الموقع الجغرافي، لتحديد موقعك من خلال التطبيق، وبالتالي يتم عرض الفروع التي توجد بالقرب منك.

قم باختيار الفرع المناسب واضغط على رمز القلب الموجود بجواره.

لابد من التأكد من كل البيانات التي تتعلق بالاسم، العنوان، الفاتورة.

اضغط على التالي، واكتب البيانات التي تتعلق بالبطاقة الائتمانية.

سوف تصل إليك رسالة بتأكيد الطلب، ثم رسالة أخرى بها عنوان وموعد التسليم.

يتم استلام الطعام خلال فترة قصيرة لا تتجاوز النصف ساعة.

أهم خدمات تطبيق البيك الجديد

عند تحميل تطبيق البيك على الهاتف الخاص بك، يمكنك الاستفادة من الخدمات التالية:

يمكنك من خلال التطبيق دفع المبالغ الخاصة بالطلبات.

الاستفادة من خدمة المطاعم المتوفرة في التطبيق.

يمكنك تحديد الفرع الأقرب لك، أو الفرع المفضل لك وبالتالي يتم استلام الطعام منه.

أهم الوجبات المتوفرة في تطبيق البيك

عند الدخول إلى التطبيق هناك أكثر من نوع من الوجبات التي يمكنك طلبها ومن أهمها ما يلي: