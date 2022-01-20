هل سيتم ازالة حي الجامعة ضمن الاحياء التي سيتم ازالتها في جدة

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عمر شويل - جدة ننشر إجابة هل سيتم ازالة حي الجامعة في جدة حيث تم الإعلان من خلال أمانة جدة عن وجود عدد كبير من الأحياء العشوائية في جدة وتعمل الحكومة على التخلص منهم، والهدف هو إعادة الإعمار من جديد من توصيل كافة أنواع المرافق والخدمات الأساسية بهم، وكذلك تنظيم الشوارع، والبناء وفقًا لأحدث المعايير العالمية التي تضمن الجودة والسلامة، وبالتالي سوف يتم تطوير هذه الأحياء بصورة متكاملة.

الاحياء التي سيتم ازالتها في جدة

هناك الكثير من الأحياء التي سوف يتم العمل على إزالتها من جدة، ومنها ما يلي:

حي العمارية ويبلغ عدد سكانه 11579 نسمة، ومساحته 0.469 كم.

حي المنتزهات مساحته 1.72 كم، عدد السكان به 45.381 نسمة.

بريمان، تبلغ مساحته 1.84 كم، وعدد السكان به 13058 نسمة.

حي قويزة مساحته 1.19 كم، عدد سكانه 20430 نسمة.

حي الكندرة مساحته 0.821 كم، عدد سكانه 29973 نسمة.

هل سيتم ازالة حي الجامعة من جدة؟

هناك عدد من المواطنين الذين يتساءلون حول حي الجامعة وهل هو من الأحياء التي عليها إزالة أم لا، وهو بالفعل من هذه الأحياء العشوائية التي صدر بحقها قرار إزالة، حيث تبلغ مساحته 2.91 كم، ويبلغ عدد سكانه 121590 نسمة.

قرار الهدد في جدة

لقد تم اتخاذ هذا القرار بعد صدور الكثير من التقارير والإحصائيات التي تفيد عدم آدمية هذه الأحياء للسكن، لأنها تفتقر إلى العديد

من الاحتياجات الأساسية للمواطنين والكثير من المرافق والخدمات، وهو ما يجعل منها أماكن رديئة لا تصلح للسكن.

ولقد تم الإعلان من خلال الأمانة العامة عن أسماء الأحياء التي سوف يتم إزالتها، مع إشعار سكان عدد من هذه المناطق بالقرار،

حتى يتمكنون من إخلاء المنازل مما يوجد بها، وتم الإعلان عن منح المتضررين من قرارات الإزالة تعويضات.

ولم يتم الإعلان رسميًا عن شروط الحصول على هذه التعويضات، ولكن أعلنت الحكومة أن كل مواطن من المتضررين يجب عليه

أن يتوجه نحو اللجنة المختصة بمتابعة قرار الإزالة في منطقته، وسوف يمكنه التعرف من خلال اللجنة على جميع الشروط

والأوراق المطلوبة حتى يقدمها، ويتابع الطلب للتعرف على مقدار التعويض الذي سوف يحصل عليه.