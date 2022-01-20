النمسا تسجل قفزة مخيفة فى إصابات كورونا

جدة - نرمين السيد - وقال المستشار النمساوى كارل نيهمر خلال مؤتمر صحفى، إن بلاده سجلت ما يقرب من 30 ألف إصابة جديدة بالفيروس خلال يوم واحد، وهو عدد مرتفع "بشكل مخيف"، على حد وصفه.
ولم تمر سويعات على تصريح نيهمر حتى أعلنت وزارتا الصحة والداخلية فى النمسا تسجيل 27 ألفًا و677 إصابة الثلاثاء، لتتجاوز الحصيلة الجديدة الرقم القياسى السابق (17.006) بما يزيد على عشرة آلاف حالة.
وتشير التوقعات إلى أن معدل الإصابات اليومية سيستمر فى التصاعد بالنمسا، كما هو الحال فى دول أوروبية أخرى.
وكانت سلطات النمسا قد أنهت رابع إغلاق كامل فى البلاد بسبب فيروس كورونا الشهر الماضى، بعد تسجيل عدد صغير من حالات أوميكرون، وتريد الحكومة تجنب فرض إغلاق آخر خلال هذه الموجة.
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات بـ كورونا، تليها الهند، ثم البرازيل وبريطانيا وروسيا وتركيا وفرنسا وألمانيا وإيران وإسبانيا وإيطاليا والأرجنتين وكولومبيا وإندونيسيا وبولندا والمكسيك وأوكرانيا وجنوب إفريقا وهولندا والفلبين وماليزيا.
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