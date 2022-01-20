وظائف مراقبين قياس 1443 للرجال والنساء وفق شروط هيئة تقويم التعليم والتدريب

وظائف مراقبين قياس 1443هـ بالمملكة العربية السعودية وفق الإعلان الصادر مساء أمس الثلاثاء 18 يناير 2022 الموافق 15 جمادى اللآخرة 1443هـ من قبل مركز قياس هيئة تقويم التعليم والتدريب السعودية، حيث تم فتح باب اتسجيل والتقديم على وظائف مراقبين قياس ومراقبات بمقر اختبارات المحوسبة بنظام العمل الجزئي، في مناطق مختلفة بالسعودية والعديد بالمحافظات بالمملكة والتقديم متاح للرجال والنساء المنطبقة عليهم شروط الوظيفة، والتقديم إلكترونيًا عبر الرابط الرسمي الإلكتروني.

وظائف مراقبين قياس 1443هـ

في نفس السياق السابق ذكره فإن هيئة تقويم التعليم والتدريب مركز قياس الوطني وضعت شروط للتقديم بالوظائف الشاغرة والواجب توافرها بالمتقدمين نذكرها بالترتيب التالي:

أولًا لابد أن يكون المتقدم أو المتقدمة من أبناء المملكة العربية السعودية يحمل الجنسية السعودية.

كذلك لابد أن يكون حاصل على بكالوريوس بتخصصات الإدارة أو الحاسب الآلي.

في النهاية شرط التفرغ للعمل الجزئي بفترة الصباح المحددة بالإعلان.

مواقع العمل وظائف مراقبين قياس السعودية 2022

كذلك وفق الإعلان فإن أماكن العمل في وظائف مراقبي قياس بالسعودية 2022 هي:

في حائل.

كذلك في الجوف.

أيضًا في تيماء.

وفي تبوك.

عرعر، وفي الدوامي وفي الحناكية.

كيفية التسجيل في مراقبي المركز الوطني بالسعودية 1443

أولًا القيام بالدخول إلكترونيًا إلى رابط المركز الوطني . كذلك قم باختيار أيقونة وظيفة مراقب قياس. يلي ذلك تعبئة كافة البيانات المطلوبة والتأكد من كتابتها بشكل صحيح. قم بالضغط على ايقونة تتبع ثم القيام بالتسجيل. بعد كتابة بياناتك المطلوبة انقر على أيقونة مسار، وأيضًا تحديد كلمة موافقة. في النهاية انتظر الرسائل النصية التي ستأتي على جوالك المحمول في حال الموافقة على طلبك وقبولك بالتوظيف.

كما وجب التنويه أنه نظرًا للضغط الشديد على الموقع الإلكتروني للتسجيل ففي حالة وجدت الموقع مغلق أعد محاولة التسجيل مرة أخرى.

طبيعة العمل بوظيفة مراقب قياس بالسعودية 2022

كذلك من ناحية الوصف الوظيفي لمراقب أو مراقبة قياس، يقوم الموظف من خلا مهنته بالتالي: