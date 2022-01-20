نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف مراقبين قياس 1443 للرجال والنساء وفق شروط هيئة تقويم التعليم والتدريب في المقال التالي
وظائف مراقبين قياس 1443هـ بالمملكة العربية السعودية وفق الإعلان الصادر مساء أمس الثلاثاء 18 يناير 2022 الموافق 15 جمادى اللآخرة 1443هـ من قبل مركز قياس هيئة تقويم التعليم والتدريب السعودية، حيث تم فتح باب اتسجيل والتقديم على وظائف مراقبين قياس ومراقبات بمقر اختبارات المحوسبة بنظام العمل الجزئي، في مناطق مختلفة بالسعودية والعديد بالمحافظات بالمملكة والتقديم متاح للرجال والنساء المنطبقة عليهم شروط الوظيفة، والتقديم إلكترونيًا عبر الرابط الرسمي الإلكتروني.
وظائف مراقبين قياس 1443هـ
في نفس السياق السابق ذكره فإن هيئة تقويم التعليم والتدريب مركز قياس الوطني وضعت شروط للتقديم بالوظائف الشاغرة والواجب توافرها بالمتقدمين نذكرها بالترتيب التالي:
- أولًا لابد أن يكون المتقدم أو المتقدمة من أبناء المملكة العربية السعودية يحمل الجنسية السعودية.
- كذلك لابد أن يكون حاصل على بكالوريوس بتخصصات الإدارة أو الحاسب الآلي.
- في النهاية شرط التفرغ للعمل الجزئي بفترة الصباح المحددة بالإعلان.
مواقع العمل وظائف مراقبين قياس السعودية 2022
كذلك وفق الإعلان فإن أماكن العمل في وظائف مراقبي قياس بالسعودية 2022 هي:
- في حائل.
- كذلك في الجوف.
- أيضًا في تيماء.
- وفي تبوك.
- عرعر، وفي الدوامي وفي الحناكية.
كيفية التسجيل في مراقبي المركز الوطني بالسعودية 1443
- أولًا القيام بالدخول إلكترونيًا إلى رابط المركز الوطني .
- كذلك قم باختيار أيقونة وظيفة مراقب قياس.
- يلي ذلك تعبئة كافة البيانات المطلوبة والتأكد من كتابتها بشكل صحيح.
- قم بالضغط على ايقونة تتبع ثم القيام بالتسجيل.
- بعد كتابة بياناتك المطلوبة انقر على أيقونة مسار، وأيضًا تحديد كلمة موافقة.
- في النهاية انتظر الرسائل النصية التي ستأتي على جوالك المحمول في حال الموافقة على طلبك وقبولك بالتوظيف.
كما وجب التنويه أنه نظرًا للضغط الشديد على الموقع الإلكتروني للتسجيل ففي حالة وجدت الموقع مغلق أعد محاولة التسجيل مرة أخرى.
طبيعة العمل بوظيفة مراقب قياس بالسعودية 2022
كذلك من ناحية الوصف الوظيفي لمراقب أو مراقبة قياس، يقوم الموظف من خلا مهنته بالتالي:
- أولًا القيام بتوجيه طلاب وطالبات المركز الوطني قياس إلى مقار الاختبارات.
- أيضًا افادة رواد المركز من الطلاب بكافة المعلومات اللازمة لاتباعها داخل المقر من تنفيذ اجراءات الدخول والاستقبال.
- مراقبة الطلاب والطالبات أثناء أداء الاختبارات.
- القيام بالتأكد من الهوية الوطنية للطلاب قبل دخولهم القاعات.
- كذلك العمل على حل المشاكل التقنية بالأجهزة أثناء أداء الاختبارات.
- في النهاية تسجيل الحالات الطلابية لرفعها لمشرف التسجيل واتخاذ القرارا اللازم.
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