نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الحصول على الدعم المالي للزواج من سند محمد بن سلمان في السعودية وشروط التسجيل في المقال التالي
يتساءل عدد كبير من المواطنين السعوديين عن طريقة الحصول على دعم دعم الزواج من محمد بن سلمان، حيث تسعى المملكة العربية السعودية على تقديم العديد من المساعدات والخدمات التي تستهدف مساعدة الأسر المحتاجة ومحدود الدخل، ومن أهم الخدمات التي قدمها ولي العهد محمد بن سلمان هو مساعد الشباب والشابات في تقديم دعم مادي لهم يساعدهم في أعباء و مصروفات الزواج، ولذلك يبحث الآلاف من المواطنين عن خطوات التقديم في دعم الزواج من محمد بن سلمان وأهم الشروط التي وضعها الحكومة لاستحقاق الدعم وسنقدم لكم هذا بالتفصيل.
طريقة الحصول على دعم الزواج من محمد بن سلمان للشباب في السعودية
هناك بعض الخطوات التي لابد من اتباعها للحصول على دعم الزواج من محمد بن سلمان، وخطوات تقديم هي:
- أولاً قم بالدخول إلى المنصة الرسمية لسند لدعم الزواج من محمد بن سلمان بالسعودية.
- بعد ذلك قم بالنقر على خدمة سند الزواج.
- سيظهر أمامك أحكام وشروط الدعم قم بقراءتها جيدًا ثم النقر على الموافقة على الشروط.
- قم بالاشتراك في الدورة التوعية واجتياز 60% من الدورة.
- سيظهر أمامك نموذج تقديم الطلب قم بكتابة بيانات الشخصية.
- التأكد من صحة البيانات التي قمت بإدخالها.
- ثم الضغط على تقديم طلب دعم الزواج من محمد بن سلمان.
شروط الحصول على دعم الزواج من محمد بن سلمان بالسعودية
هناك بعض الشروط والاحكام التي وضعتها مبادرة دعم الزواج من محمد بن سلمان بالسعودية قبول طلبك في الدعم، شروط الدعم هي:
- يشترط أن يكون المتقدم في الدعم سعودية الجنسية.
- أن يكون مقيم داخل المملكة العربية السعودية إقامة دائمة.
- كما يشترط أن يكون عمر المتقدم على الدعم لا يزيد عن 40 عام ولا يقل عن 21 عام.
- ألا يقل عمر الفتاة عن 18 عام.
- أن يكون الدخل الشهري للمتقدم لا يزيد عن 4000 ريال سعودي.
- كما لابد ألا يزيد مهر الزواج لا يزيد عن 50 ألف ريال سعودي.
- يشترط أن يكون المتقدم لدعم الزواج من محمد بن سلمان حاصلًا على مؤهل دراسي عالي لا يقل عن شهادة الثانوية العامة.
- أن يكون هذا عقد الزواج الأول للمتقدم.
- اجتياز المتقدم مبادرة التوعية التي حددتها المبادرة وأن يجتاز 60%.
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