بايدن: هناك إمكانية لعقد قمة أخرى مع بوتين

جدة - نرمين السيد - ونقلت صحيفة "مترو" الأمريكية، تصريحات عن بايدن فى مؤتمر صحفى بالبيت الأبيض، تفيد بأنه ناقش خلال اتصالاته السابقة مع بوتين، إمكانية عقد قمة أخرى، إذا استدعى الأمر

وفى السياق ذاته توعد الرئيس الأمريكى جو بايدن، روسيا بعقوبات لم ترها من قبل إذا أقدمت على مهاجمة أوكرانيا، موجها إلى موسكو تحذيرًا شديد اللهجة من كارثة حال التصعيد.

ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، قال بايدن خلال مؤتمر الذى عقد الأربعاء، إن روسيا ستواجه كارثة حقيقية إذا أقدمت على غزو أوكرانيا، وإنها ستدفع ثمنًا باهظا حال اتخاذها إجراءات تصعيدية.

وعن سب اعتقاده بأن العقوبات الجديدة، سيكون لها تاثير على الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قال بايدن: "لأنه لم ير من قبل مثل هذه العقوبات التى وعدت بفرضها فى حال قيامه بهذه الخطوة".

وأضاف بايدن أنه على قناعة بأن بوتين "لا يريد حربا واسعة النطاق".

يذكر أن بوتين وبايدن عقدا اجتماعا تم عن طريق الفيديو فى السابع من ديسمبر الماضى، امتد لمدة ساعتين، ناقشا خلاله الوضع فى أوكرانيا، والأمن السيبرانى، والاتفاق النووى الإيرانى، والعلاقات الثنائية بين البلدين.