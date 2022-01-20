البرازيل تسجل أعلى حصيلة لـ إصابات كورونا اليومية

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "رويترز"، سجلت وزارة الصحة البرازيلية 204 آلاف و854 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، و338 وفاة جديدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الصحة البرازيلية، فى بيان لها، الأربعاء، بأن إجمالى الإصابات بـ كورونا فى البلاد وصل إلى 23 مليونا و416 ألفًا و748 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 621 ألفًا و855 حالات منذ بدء الجائحة.

وتأتى البرازيل فى المرتبة الثانية على مستوى العالم فى أعداد الوفيات الناجمة عن كورونا بعد الولايات المتحدة، والثالثة بعد أمريكا والهند تسجيلا للإصابات.

كورونا فى البرازيل

وأفادت تقارير صحفية، بأن العدد الفعلى لـ حصيلة الإصابات بـ كورونا، قد يختلف بشكل ملموس عما يرد فى الإحصاءات اليومية، مرجعة السبب إلى أن الفحوص لم تشمل كل المصابين.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات بـ كورونا، تليها الهند، ثم البرازيل وبريطانيا وروسيا وتركيا وفرنسا وألمانيا وإيران وإسبانيا وإيطاليا والأرجنتين وكولومبيا وإندونيسيا وبولندا والمكسيك وأوكرانيا وجنوب إفريقا وهولندا والفلبين وماليزيا.