ننشر لكم خطوات تعديل حجز الخطوط السعودية، حيث تتيح الخطوط السعودية إمكانية تعديل حجز الخطوط السعودية والخاصة بعمليات تشغيل الرحلات وخاصة الرحلات الجوية، حيث يمكن إجراء تعديل على الرحلة من خلال إدارة الحجوزات على موقع الخطوط العربية السعودية، حيث يمكن ترقية درجة السفر وتحديد المقعد وتعديل تاريخ الرحلة وكذلك مسار الرحلة أو حتى طلب حجوزات فندقية أو باقات wi-Fi أو الأمتعة الإضافية.

الحجز مع الخطوط السعودية

يمكن حجز رحلات السعودية بإحدى الطرق التالية:

يمكن استخدام الموقع الإلكتروني للحجز والتخطيط للسفر.

اتصل بخدمات الحجز السعودية.

تحديد موعد في أحد المكاتب السعودية. (CTO)

الاتصال بمكاتب الاستعلامات السياحية.

احتفظ دائمًا بالمعلومات التالية في متناول اليد عند إجراء الحجز:

وجهة الرحلة.

موعد السفر.

الدرجات العلمية التالية مطلوبة: الضيافة، أو العمل، أو أولاً.

الرفقة.

أسماء المرافقين وجنسياتهم (يجب أن يتطابق الاسم مع الاسم الموجود في جواز السفر).

رقم هاتف المتصل ومعلومات التعريف الأخرى.

كيفية إلغاء حجز مع الخطوط السعودية عبر الهاتف

أنشأت الخطوط السعودية الرقم الموحد (9200222222)، وهو متاح الآن لجميع المواطنين الذين يرغبون في إلغاء حجوزات رحلاتهم أو طلب تعويض عن تكلفة تذاكر الطيران الخاصة بهم.

عند الاتصال بدعم العملاء على الرقم المذكور أعلاه، سيطلب أحد الممثلين رقم تذكرتك واسمك ومعلومات أخرى، ثم سيرشدك خلال عملية إلغاء الحجز واسترداد أسعار التذاكر.

سيتم إرسال ثلاث رسائل هاتفية إلى هاتفك، ستحتوي إحداها على رمز رقم الإرجاع الخاص بك.

لإكمال طلب استرداد تذكرة الطيران، يجب عليك إدخال الرمز وإدخاله في المربع الموجود.

ستتلقى إشعارًا بإيداع رسوم تذكرة الطيران في حساب IBAN الخاص بك (حسابك المصرفي)

سيتم إرسال رسالة أخيرة إلى هاتفك، للتحقق من رقم التذكرة والمبلغ الذي سيتم إضافته إلى حسابك.

يجب على البنك الذي لديك فيه حساب مصرفي أن يخبرك فور إيداع هذا المبلغ في حسابك.

هذا وتعمل الخطوط السعودية على الإرتقاء الدائم بخدماتها من أجل توفير المزيد من الراحل لكل عملائها على مختلف الطائرات المختلفة خاصة وأن الخطوط السعودية واحدة من أهم الخطوط السعودية في الشرق الأوسط والتي نجحت في الإرتقاء بخدماتها بشكل كبير خلال الأونة الأخيرة فيما يخص الطيران في مختلف الأماكن.