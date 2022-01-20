نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة حجز موعد في التأمينات الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة حجز موعد في التأمينات الاجتماعية، هناك عدد من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، ويمكنك استخدامها لتحديد موعد التسجيل في التأمينات الاجتماعية، وكذلك طرح الأسئلة المتعلقة باشتراكات التأمينات الاجتماعية، والتي يتم تغطيتها كلها في موقعنا

خطوات حجز موعد في التأمينات الاجتماعية

ننشر لكم خطوات حجز موعد التأمينات الإجتماعية عبر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية من خلال مجموعة من الخطوات المحددة من أجل حجز الموعد بشكل أساسي.

الدخول على البوابة الإلكترونية لحجز مواعيد التأمينات الاجتماعية عن طريق المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

اكتب اسمك بالكامل وحدد نوع التعريف في صفحة حجز المواعيد، التأمين عبر الإنترنت.

تتبع رقم هويتك الوطنية أو رقم إقامتك، أيًا كان ما يتوافق مع هويتك.

قم بتضمين رقم هاتفك المحمول.

أدخل عنوان بريدك الالكتروني.

حسب المنطقة، حدد مكتب الحجز.

اختر من بين مجموعة متنوعة من خدمات المواعيد المتاحة عبر التأمين عبر الإنترنت.

تتبع تاريخ حجز الموعد.

حدد الفترة الزمنية الأكثر ملاءمة من قائمة المواعيد.

اكتب رمز التحقق من الصورة المقابل.

تحقق من خلال النقر فوق رمز التحقق.

خطوات حجز موعد الـتأمينات طلب بطاقة التقاعد

فيما يلي إجراء تحديد موعد للتأمين الاجتماعي من أجل الحصول على بطاقة التقاعد من خلال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

ويمكنك تحديد موعد مع إدارة التأمينات الاجتماعية لطلب بطاقة تقاعد من خلال استكمال الخطوات أدناه.

رابط لصفحة حجز المواعيد للتأمينات الاجتماعية

اكتب اسمك بالكامل في المساحة المتوفرة بعد النقر على رابط موعد حجز التأمين عبر الإنترنت.

اختر نوع التعريف.

أدخل رقم التعريف القومي الخاص بك أو عنوانك.

قم بتضمين رقم هاتفك المحمول.

إنشاء حساب مع البريد الإلكتروني الخاص بك.

اختر مكتب الحجز.

اختيار الخدمة لطلب بطاقة التقاعد.

احتفظ بسجل بتاريخ الحجز.

حدد التاريخ الأكثر ملاءمة من جدول المواعيد.

أدخل رمز التحقق المرتبط بالصورة.

تحقق من خلال النقر فوق رمز التحقق.

نحيطكم علما بأنه يمكن تقديم طلب للخدمات غير المدرجة في قائمة خدمات المواعيد من خلال خدمات الأعمال أو من خلال خدمات الأفراد.