دراسة: 3 جرعات من هذا اللقاح أبطلت مفعول "أوميكرون"

أعلنت شركة فالنيفا الفرنسية للتكنولوجيا الحيوية، الأربعاء، أن دراسات أولية أظهرت أن 3 جرعات من لقاحها المرشح للوقاية من كوفيد-19 أبطلت مفعول المتحور "أوميكرون".
وأضافت أن جميع عينات اللقاح التي تم اختبارها أنتجت أجساما مضادة نجحت في إبطال مفعول الفيروس الأصلي والمتحور دلتا، في حين أن 87 بالمئة من العينات نجحت في تحييد المتحور "أوميكرون".
وقال كبير الأطباء بالشركة خوان كارلوس جاراميو في بيان: "سعداء للغاية بهذه النتائج"، مشيرا إلى أنها دعمت نتائج تجربة سابقة أظهرت استجابة مناعية أفضل بعد تلقي جرعتين من اللقاح.
وتتوقع فالنيفا الحصول على الموافقات التنظيمية للقاحها في غضون شهرين أو أكثر قليلا.
وإذا تمت إجازة اللقاح في أوروبا، فمن المتوقع أن يبدأ تسليم الجرعات هناك في أبريل.
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