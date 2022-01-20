بايدن: ننظر إعادة تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، وفق ما نشره البيت الأبيض عبر موقعه الالكترونى، اليوم الخميس ردا على سؤال صحفى عما إذا كان يؤيد إعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية، بعد حذفهم قبل نحو عام من قائمة الإرهابيين.
وأشار الرئيس الأمريكى فى الوقت نفسه إلى صعوبة إنهاء الحرب فى اليمن، قائلا: "ننظر فى إعادة إدراج الحوثيين فى قائمة الإرهاب".
وفى السياق نفسه، رحبت بعثة الإمارات العربية المتحدة لدى الولايات المتحدة فى واشنطن فى تغريدة على حسابها فى تويتر، بتصريح بايدن بشأن إعادة ميليشيات الحوثى إلى قائمة الإرهاب.
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