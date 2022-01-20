أمريكا وأستراليا تبحثان سبل دعم تونجا فى أعقاب ثوران بركان

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، وفق ما نشرته الخارجية الأمريكية فى بيان عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الخميس، فى مكالمة هاتفية بين نائبة وزير الخارجية الأمريكى ويندى شيرمان ووزيرة الخارجية والتجارة الأسترالية كاثرين كامبل.

وسلط الجانبان، بحسب البيان، الضوء على التزامهما المستمر بسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها فى مواجهة التعزيزات العسكرية الروسية غير المبررة.

وبالإضافة إلى ذلك، ناقشت شيرمان وكامبل الانتعاش الاقتصادى والمرونة فى منطقة المحيطين الهندى والهادئ، بالإضافة إلى إصرارهما على إنهاء جائحة كوفيد-19.

وأكد الطرفان التزامهما بمواصلة تعزيز السلام والأمن والازدهار لضمان حرية وانفتاح منطقة المحيطين الهندى والهادئ.

فى سياق متصل، وصلت أول طائرة نيوزيلندية محملة بالمساعدات اليوم الخميس إلى جزر تونجا عقب وقوع ثوران بركانى تحت البحر يوم السبت الماضى.

وذكرت قناة "سى إن إن" الأمريكية أنه تم إزالة الرماد البركانى من مهبط الطائرات الرئيسى فى جزر تونجا، مما سيمكن الطائرات المحملة بالمساعدات من الوصول إلى الجزيرة، مشيرة إلى أن الطائرة النيوزيلندية تحمل مساعدات تتألف من حاويات مياه ومولدات كهرباء ومعدات اتصالات وغيرها من مواد الإغاثة.

وأضافت القناة أن نيوزيلندا أرسلت أيضا سفينتين تابعتين للبحرية الملكية إلى تونجا تحمل مساعدات ومياه.

وكانت السلطات فى تونجا، الواقعة جنوب المحيط الهادئ، قد أعلنت أمس الأربعاء حالة الطوارئ فى أعقاب موجات المد العاتية (تسونامى) التى وقعت بعد ثوران بركان "هونجا تونجا - هونجا هاباى" الهائل يوم السبت الماضى، والذى أدى لخروج عمود من الرماد فى السماء وأرسل موجات من المد بارتفاع 1.2 متر باتجاه شواطئ تونجا.. وكان الانفجار مدويا حتى أنه يمكن سماعه فى نيوزيلندا، التى تبعد 2383 كيلومترا من تونجا.