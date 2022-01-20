بيرو: التسرب النفطى قرب العاصمة كارثة بيئية

جدة - نرمين السيد - وصفت وزارة الخارجية فى بيرو التسرب النفطى الهائل، الذى وقع بالقرب من العاصمة (ليما) بأنه "كارثة بيئية"، مشيرة إلى أنه تسبب فى إلحاق أضرار بالحياة الحيوانية والنباتية فى نحو 18 ألف كيلومتر مربع حول بعض الجزر ومناطق الصيد.





وذكرت قناة (سى إن إن) الأمريكية، اليوم الخميس، أن مسؤولين فى بيرو ألقوا باللائمة فى هذا التسرب النفطى على ثوران بركانى وقع تحت البحر فى جزر تونجا يوم السبت الماضى، مشيرين إلى أنه نجم عندما اصطدمت الأمواج الناتجة عن ثوران بركان تونجا بناقلة نفط مما تسبب فى تسرب أكثر من 6 آلاف برميل من النفط. وكانت السلطات فى تونجا، الواقعة جنوب المحيط الهادئ، قد أعلنت أمس الأربعاء حالة الطوارئ فى أعقاب موجات المد العاتية (تسونامى) التى وقعت بعد ثوران بركان "هونجا تونجا - هونجا هاباى" الهائل يوم السبت الماضى، والذى أدى لخروج عمود من الرماد فى السماء وأرسل موجات من المد بارتفاع 1.2 متر باتجاه شواطئ تونجا، وكان الانفجار مدويا حتى أنه يمكن سماعه فى نيوزيلندا، التى تبعد 2383 كيلومترا من تونجا.

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