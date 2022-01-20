إلغاء زيارة وزير الخارجية البولندى إلى إسبانيا ومالطا 

جدة - نرمين السيد - وكتب جاسينا فى تغريدة عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعى اليوم الخميس: "بسبب نتيجة فحص كورونا، ألغى وزير الشؤون الخارجية زبيجنيو راو زيارته لإسبانيا ومالطا". وقال جاسينا إن راو تلقى ثلاث جرعات من اللقاح المضاد لكورونا ويشعر بتحسن.

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