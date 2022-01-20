الهند وأمريكا تؤكدان أهمية الشراكة القوية للتخفيف من تداعيات أوميكرون

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، وفق ما نشرته الخارجية الأمريكية فى بيان عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الخميس فى مكالمة هاتفية بين نائبة وزير الخارجية الأمريكى ويندى شيرمان مع وزير الخارجية الهندى هارش شرينجلا حيث ناقشا مجموعة واسعة من القضايا.

وتطرق الجانبان، بحسب البيان، إلى قضية الحشد الروسى العسكرى على الحدود الأوكرانية وغيرها من القضايا الإقليمية.

واتفقت شيرمان وشرينجلا على الاستمرار فى التنسيق الوثيق بشأن الأهداف والأولويات المشتركة.