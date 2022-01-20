التحالف العربى: تنفيذ عملية عسكرية واسعة لشل قدرات الحوثيين باليمن

جدة - نرمين السيد - وأشار التحالف فى بيان أوردته قناة (الإخبارية) السعودية اليوم الخميس إلى تتبع القيادات الارهابية المسؤولة عن استهداف المدنيين، موضحا الى أنهم ليسوا بمنأى عن التعامل.
وقال التحالف إن العملية تأتى استجابة للتهديد ومبدأ الضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات، مضيفا أنه تم استهداف مواقع تخزين أسلحة بمعسكر القوات البحرية فى الحديدة.
وذكر التحالف أن الأسلحة تم نقلها من ميناء الحديدة تحت غطاء تجارى، موضحا أن ميناء الحديدة أصبح ثكنة عسكرية يهدد الأمن الإقليمى والدولى.
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