أمريكا: 200 مليون دولار مساعدات دفاعية إضافية لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة (ذا هيل) الأمريكية، اليوم الخميس، أنه تم تأكيد هذه المساعدات اليوم خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكية أنتونى بلينكن لأوكرانيا ولقائه برئيسها فولوديمير زيلينسكى.

وأوضحت أن هذه المساعدات تعد جزءا من جهود أمريكية لدعم أوكرانيا فيما لو تعرضت لهجوم من جانب روسيا.

وأكد بلينكن للرئيس الأوكرانى أن أوكرانيا تحظى بدعم من الولايات المتحدة وحلفائها إذا ما تعرضت لاعتداء، مشيرا إلى أن هناك خططا لزيادة هذه المساعدات لأوكرانيا.