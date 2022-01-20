المكسيك تحطم رقمها القياسى فى إصابات كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الصحية فى المكسيك، تسجيل قفزة قياسية جديدة فى الإصابات الجديدة فيروس كورون الكستجد "كوفيد 19"، حيث رصدت 60 ألفًا و552 حالة جديدة، إضافة إلى 323 وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.





وحطمت هذه الحصيلة ما رُصِدَ فى سابقتها على مستوى الإصابات والوفيات، حيث كان قد أصيب 49 ألفًا و343 شخصًا، فيما حصدت الجائحة أرواح 320 آخرين.

ووفقا لوكالة "رويترز"، أكدت وزارة الصحة المكسيكية، فى تقريرها عن الوضع الوبائى، أن حصيلة الإصابات بـ كورونا ارتفعت إلى أربعة ملايين و495 ألفًا و310 حالات، فيما بلغ إجمالى الوفيات 302 ألف و112 حالة، منذ بدء الجائحة.

وتأتى المكسيك فى المركز الـ 16 عالميًا من حيث عدد الإصابات بـ كورونا، والرابع تسجيلًا لـ الوفيات الناجمة عن الجائحة.

كورونا فى المكسيك

وذكرت بيانات منفصلة نشرت فى الآونة الأخيرة، أن العدد الفعلى لـ ضحايا كورونا قد يكون أعلى 60% على الأقل من الرقم الرسمى.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات بـ كورونا، تليها الهند، ثم البرازيل وبريطانيا وروسيا وتركيا وفرنسا وألمانيا وإيران وإسبانيا وإيطاليا والأرجنتين وكولومبيا وإندونيسيا وبولندا والمكسيك وأوكرانيا وجنوب إفريقا وهولندا والفلبين وماليزيا.