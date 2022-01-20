الصين تسجل 66 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين يوم الخميس تسجيل 66 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الأربعاء، انخفاضا من 87 في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن 43 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، انخفاضا من 55 قبل يوم.

وسجلت الصين 28 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض انخفاضا من 37 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.

وسجل بر الصين الرئيسي حتى يوم الأربعاء 105411 إصابة مؤكدة.