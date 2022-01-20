خبير أوكرانى: مصالح كييف بمثابة حل وسط بين واشنطن وموسكو فى القضايا الأمنية

جدة - نرمين السيد - صرح رئيس المعهد السياسى الأوكرانى روسلان بورتنيك، بأن زيارة وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكين العاجلة إلى كييف تشير إلى محاولات واشنطن لإيجاد حل وسط بشأن القضايا الأمنية مع روسيا، والتى يمكن أن تشمل أوكرانيا ومصالحها ولكن بنسخة معتدلة.





وقال بورتنيك -فى مقابلة مع وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم الخميس- "يبحث بلينكن، بالإضافة إلى الدبلوماسية الأمريكية بشكل عاجل عن سبل لتحقيق الاستقرار فى الوضع ونماذج للتسويات مع روسيا. ويمكن أن تكون أوكرانيا أحد هذه (الحلول) بالتأكيد. وحاليا، تخشى كييف ذلك بشدة وتتشكك فى أن موسكو وواشنطن مستعدتان للتوصل إلى حلول وسط، بما فى ذلك بشأن الأمن على حساب مصالح أوكرانيا والقيادة الأوكرانية. وأعرب بورتنيك عن اعتقاده بأن بلينكن والقيادة الأوكرانية تناولوا أيضا بعض المقترحات المتعلقة بتنفيذ اتفاقيات مينسك. وافترض المحلل السياسى أن "بلينكين قد حث كييف على الأرجح على قبول هذه الاقتراحات". ومع ذلك، شكك الخبير فى أن الولايات المتحدة طلبت من أوكرانيا التنفيذ غير المشروط للاتفاقيات ولا سيما الشق السياسى الذى أصرت عليه روسيا وجمهوريتا دونيتسك ولوجانسك الشعبية. وقال الخبير "لا أعتقد أن الغرب مستعد للمطالبة بهذا من أوكرانيا الآن".

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