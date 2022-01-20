صحيفة إماراتية: على مجلس الأمن اتخاذ موقف موحد للتصدى لإرهاب الحوثيين

جدة - نرمين السيد - أكدت صحيفة (الاتحاد) الإماراتية ضرورة أن يتخذ مجلس الأمن الدولى موقفا موحدا للتصدى لإرهاب الحوثيين داخل وخارج اليمن واستهتارهم المستمر بالقوانين الإنسانية والدولية.





وكتبت الصحيفة -فى افتتاحيتها، اليوم الخميس، تحت عنوان "أولوية" - أنه بات من الضرورى اتخاذ مجلس الأمن الدولى فى أسرع وقت ممكن موقفا موحدا يتصدى لإرهاب الحوثيين داخل وخارج اليمن واستهتارهم المستمر بالقوانين الإنسانية والدولية، مشيرة إلى أن اعتداءات الميليشيات الارهابية تجاوزت كل حدود، سواء داخل اليمن الذى شهد جريمة جديدة بقصف صاروخى لمحطة وقود فى شبوة، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين، أو خارج اليمن باستهداف متعمد للمنشآت المدنية الإماراتية وأيضا السعودية.

وأضافت أنه على الرغم من بدء المبعوث الأمريكى لليمن تيم ليندركينج جولة جديدة لتنشيط جهود السلام، إلا أن مهمته تحتاج لدفعها فى طريق النجاح، موقفا دوليا موحدا يضغط على الحوثيين لوقف جرائمهم، والعودة إلى الحل السياسى.

وأوضحت أن الإمارات طالبت بعقد اجتماع لمجلس الأمن بشأن هجمات الحوثيين على (أبوظبى) وأكدت أهمية الصوت الواحد فى الإدانة الحازمة والقاطعة لمواجهة محاولات الميليشيات نشر الإرهاب والفوضى وتهديد السلام والأمن.

وأشارت الصحيفة إلى أنه يجب الضغط دوليا وبلغة واحدة على الانقلابيين؛ لوقف إرهابهم والانخراط الجاد فى الحل السياسى برعاية الأمم المتحدة، تحت طائلة إعادة تصنيفهم على القائمة السوداء للمنظمات الإرهابية، بما يتوافق مع القانون الدولى والإنسانى.