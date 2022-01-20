جدة - نرمين السيد - أكدت حكومة كوريا الجنوبية، أن الحوار والدبلوماسية هما المفتاح الوحيد لبناء السلام فى شبه الجزيرة الكورية، وذلك ردا على تهديد كوريا الشمالية المستتر بإلغاء تعليقها الاختيارى للتجارب النووية والصاروخية بعيدة المدى.





وذكرت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية، التى تتعامل مع الشؤون بين الكوريتين -فى بيان نقلته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية، اليوم الخميس- أن الحكومة الكورية تراقب عن كثب التحركات الأخيرة لكوريا الشمالية مع شعور بالتوتر. وأضافت: "سنستعد تماما لتدهور محتمل للوضع مع التنسيق الوثيق مع الدول الأخرى لإبقاء الوضع فى شبه الجزيرة الكورية تحت سيطرة مستقرة". وفى الوقت نفسه، فرضت إدارة جو بايدن عقوبات جديدة على (بيونج يانج) الأسبوع الماضى، وتضغط من أجل فرض عقوبات إضافية من مجلس الأمن الدولى التابع للأمم المتحد، ومن المقرر عقد جلسة مغلقة للمجلس بشأن هذه المسألة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سول: الحوار والدبلوماسية مفتاح بناء السلام فى شبه الجزيرة الكورية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.