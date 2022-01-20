أستراليا: 2 مليون إصابة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة ذا استراليان المحلية، اليوم الخميس، أن أستراليا سجلت 71 ألفا و407 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى عدد حالات الإصابة المؤكدة فى البلاد إلى مليونين و22 ألفا و581 إصابة.

وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 49 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع إجمالى عدد حالات الوفاة إلى 2890 حالة.

وكشفت البيانات أن هناك زيادة بنسبة 800% فى عدد الحالات المسجلة فى أقل من سبعة أسابيع، حيث تم الإبلاغ عن حوالى 90% من إجمالى الحالات فى أستراليا.

جدير بالذكر أن أستراليا تجاوزت المليون إصابة - الإثنين الماضى - وأكد مستشار أول سابق لوزراء الصحة الفيدرالية ورعاية المسنين ورعاية الأطفال تروى بيلسبورو أن البلاد استغرفت عامين للوصول إلى أول مليون إصابة بفيروس كوفيد وأقل من أسبوعين للوصول إلى الثانية.

وفى السياق ذاته، صرحت إدارة السلع العلاجية باستراليا باستخدام لقاح شركة (نوفافاكس) الأمريكية المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت هيئة الإذاعة الاسترالية، أن البلاد طلبت 51 مليون جرعة من اللقاح الأمريكى الصنع، الموفر تحت العلامة التجارية "نوفاكسوفيد"، لسكانها البالغ عددهم 26 مليون نسمة، ويعد "نوفاكسوفيد" خامس لقاح يحظى بموافقة السلطات فى استراليا بعد لقاحات استرازينيكا وفايزر وجونسون اند جونسون وموديرنا.

ومن المقرر أن يكون لقاح "نوفاكسوفيد" متاحا للأستراليين غير الملقحين الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما فما فوق، وسوف يتم إعطاء الجرعة الثانية بعد 21 يوما من الأولى، لكن لن يتم استخدامه كلقاح معزز.

وخلصت الدراسة الأولى، التى أجريت على اللقاح فى المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، إلى أن اللقاح يعمل على خفض حالات الاصابة بكورونا المصحوبة بأعراض بنسبة 4ر90%.

وأظهرت الدراسة الثانية، التى أجريت فى بريطانيا، انخفاضا مماثلا فى حالات الاصابة المصحوبة بأعراض، كما أوضحت أن نسبة فعالية اللقاح تبلغ 7ر89%.