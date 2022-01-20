رقم قياسى.. المكسيك تسجل 60 ألف إصابة بكورونا يوميا

جدة - نرمين السيد - وذكرت الوزارة -فى بيان نشرته عبر موقعها الرسمى، اليوم الخميس، أن اجمالى عدد المصابين بالجائحة فى البلاد ارتفع إلى 4 ملايين و495 ألفا و310 حالات، فيما تم تسجيل 323 حالة وفاة؛ ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 302 ألف و112 حالة.

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