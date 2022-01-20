رقم قياسى.. إصابات كورونا اليومية تتجاوز 133 ألف حالة فى ألمانيا

جدة - نرمين السيد - أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية تسجيل حصيلة قياسية جديدة للاصابات اليومية بفيروس كورونا فى ألمانيا، بلغت 133 ألفا و536 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا فى البلاد إلى 8 ملايين و320 ألفا و386 حالة.





ونقلت صحيفة (بيلد) الألمانية عن بيانات المعهد، اليوم الخميس أن إجمالى عدد الوفيات بالفيروس التاجى ارتفع إلى 116 ألفا و315 حالة ذلك بعد تسجيل 234 وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأشارت إلى أن العدد الإجمالى لحالات التعافى من الفيروس بلغ 7 ملايين و139 ألفا و800 حالة على مستوى البلاد منذ بداية الجائحة.

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