احذروا التحديث المزيف في "غوغل كروم "

وذكر موقع "تيك" التقني أن التحذيرات المزيفة ليست في الواقع سوى "برنامج الفدية"، الذي يسعى للوصول إلى الحاسوب، ثم يطلب فدية بعد أن يقطع الطريق أمام الوصول لبعض الملفات.

وأضاف أن قراصنة الإنترنت استعملوا برنامج فدية جديد هذه المرة مختلف عما سبق.

وتعزز هذه الأخبار أهمية تثبيت برامج مكافحة الفيروسات عى أجهزتك، لكي تحميها من البرمجيات الخبيثة التي تعمل بمجرد النقر فوق إعلان مضلل.

واكتشف باحثون في الأمن السيراني في شركة "Malwarebytes" أن برنامج الفدية الجديد يجري إدخاله إلى أجهزة الحواسيب الخاصة بالضحايا عبر أداة Magnitude، التي تستهدف برامج الحاسوب التي يستخدمها الكثيرون مثل مجموعة "أدوبي".

وعملت مجموعة القراصنة على إغراء المستخدمين عبر التحديثات الوهمية، بما يساعدهم في تثبيت البرمجيات الخبيثة على حواسيبهم.

وتؤثر فيروسات الفدية على مستخمي "غوغل كروم"، لأنها تعتمد على ترميز "كروم"، الذي يتم استخدامه لبناء المتصفحين.

وانتشار هذا الفيروس على نطاق واسع في كوريا الجنوبية، لكن لن يكون الأمر مفاجئا إن ظهر في أماكن أخرى وبعد فترة وجيزة.

ومشكلة برامج الفدية عالمية، لكنها مشكلة أكثر صعوبة لسكان الولايات المتحدة حيث يتم توجيه ربع هذه البرامج إليهم.

ولمواجهة هذه المشكلة، يعتبر تثبيت برنامج مكافحة الفيروسات بداية جيدة، وتأكد من أن تحديثات "غوغل كروم" شرعية، وذلك بالبحث عنها في إعدادات المتصفح.