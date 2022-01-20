فرنسا وأيرلندا وإستونيا يدعون إسرائيل لوقف بناء المستوطنات بالضفة الغربية

جدة - نرمين السيد - جددت 3 دول أوروبية (فرنسا وإيرلندا وإستونيا) دعواتها إلى إسرائيل لوقف بناء المستوطنات فى الضفة الغربية والقدس الشرقية، معربة عن قلق عميق إزاء عمليات الإخلاء والهدم التى حدثت فى حى الشيخ جراح فى القدس الشرقية الليلة الماضية.





جاء ذلك فى بيان المندوبة الأيرلندية الدائمة لدى الأمم المتحدة، جيرالدين بيرن ناسون بالنيابة عن الدول الثلاث.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قالت سفيرة أيرلندا:"نذكر بالتزامات إسرائيل كقوة احتلال بموجب القانون الإنسانى الدولى، تقوض هذه الإجراءات آفاق السلام وتهدد بتزايد العنف"، معربة عن قلق بالغ إزاء قرار لجنة التخطيط فى منطقة القدس فى 17 يناير الجارى 2022.

وحثت جيرالدين بيرن ناسون إسرائيل على عدم المضى قدما فى الخطط الهيكلية الجديدة لبناء مئات الوحدات السكنية فى القدس، بما فى ذلك فى "مخطط القناة السفلية" بين هارحوما وجفعات هاماتوس، والتى تشمل أراضى ما وراء الخط الأخضر للإسكان والطرق المؤدية إليها، مؤكدة أن هذه الخطط ستزيد من تقويض التواصل الجغرافى للدولة الفلسطينية المستقبلية.

وذكرت الدول الأعضاء الثلاث فى الأمم المتحدة بما جاء فى قرار مجلس الأمن رقم 2334، قائلة على لسان جيرالدين بيرن ناسون "إن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولى وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين والسلام العادل والدائم والشامل بين الطرفين".

وكررت كل من: فرنسا وأيرلندا وإستونيا "معارضتها القوية لتوسيع المستوطنات".. قائلة "لن نعترف بأى تغييرات على خطوط ما قبل عام 1967، بما فى ذلك ما يتعلق بالقدس، بخلاف تلك التى اتفق عليها الطرفان".

ودعت سفيرة أيرلندا الطرفين إلى الامتناع عن الإجراءات احادية الجانب التى تزيد من التوترات وتقوض حل الدولتين قائلة: "ندعوهما للبناء على الخطوات التى تم اتخاذها فى الأشهر الأخيرة لتحسين التعاون واستعادة الأفق السياسى".

كما حثت جميع الأطراف على الامتناع بشكل خاص عن جميع أشكال العنف والتحريض التى تستهدف السكان المدنيين، مؤكدة أنها ستواصل دعم الخطوات نحو استئناف المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين وإحلال السلام الدائم.

يذكر أن فرنسا هى عضو دائم فى مجلس الأمن، فيما تشغل أيرلندا حاليا أحد المقاعد غير الدائمة فى المجلس، أما إستونيا فشغلت عضوية مجلس الأمن غير الدائمة فى العامين الماضيين.