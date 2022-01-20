الكويت تؤكد تأييدها لكل خطوات الإمارات للحفاظ على أمنها

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس أن ذلك جاء خلال كلمة الكويت التى ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبى فى جلسة مجلس الأمن -أمس الأربعاء- المفتوحة النقاش بشأن الحالة فى الشرق الأوسط، بما فى ذلك القضية الفلسطينية.

وأكد العتيبى أن الكويت تجدد إدانتها واستنكارها للهجمات الإرهابية التى استهدفت - الإثنين الماضى - المناطق والمنشآت المدنية فى الإمارات فى انتهاك واضح للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى والأعراف والقيم الإنسانية وتمثل تهديدا خطيرا لأمن واستقرار المنطقة، وأن الكويت حرصت على المشاركة فى المناقشات على الرغم من التحديات الجسيمة والظروف المعقدة التى يمر بها عالمنا فى مواجهة الجائحة وذلك من منطلق إيماننا بأهمية القضية الفلسطينية ومركزيتها للأمتين العربية والإسلامية.

وجدد العتيبى دعمه لجهود منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام فى الشرق الأوسط ولكافة المساعى الدولية من أجل تهدئة الأوضاع واستعادة الاستقرار فى الأراضى الفلسطينية المحتلة وضمان توفير وإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين من الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطينى.

وأضاف أنه "من المؤسف أن نبدأ العام الجديد من حيث انتهينا فى العام الماضى، حيث تواصل إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال سياساتها العدوانية ضد الشعب الفلسطينى الأعزل ومواصلة تنفيذ مخططاتها لضم المزيد من الأراضى الفلسطينية فى الضفة الغربية، بما فى ذلك القدس الشرقية".

وأشار إلى أنه لا تزال الإحاطات المقدمة إلى المجلس والتقارير الأممية الصادرة مؤخرا تؤكد استمرار بل زيادة وتيرة الأنشطة الاستيطانية حيث تواصل السلطات الإسرائيلية منح الموافقات لبناء المئات من الوحدات السكنية الجديدة فى المستوطنات غير القانونية بالضفة الغربية والقدس الشرقية.

وبين أن التقارير أكدت وجود حاجة ملحة إلى التصدى لتلك الأعمال؛ تجنبا لجولة أخرى مدمرة من أعمال العنف والمعاناة الإنسانية، لاسيما أن العام الماضى كان الأكثر دموية على الشعب الفلسطينى منذ عام 2014، حيث قتل 324 فلسطينيا، بالإضافة إلى تدمير 850 منزلا فلسطينيا مما أدى إلى تشريد أكثر من 1000 شخص وهو رقم غير مسبوق منذ عام 2016.

وأكد العتيبى أن دولة الكويت تجدد إدانتها لتلك المخططات والانتهاكات الإسرائيلية وتؤكد مرة أخرى عدم المساس بالمكانة الخاصة للقدس وإبطال أى إجراء تجاهها يهدف إلى تغيير طبيعتها الديموغرافية.

وقال "من المهم أن أنوه أن مشاركتنا اليوم لم تأت لمجرد التذكير بقائمة الممارسات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولى وانتهاكاتها لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بل من أجل تأكيد إيماننا بأهمية العمل المتعدد الأطراف تحت مظلة الأمم المتحدة وللدور الحيوى الذى يلعبه مجلس الأمن فى الحفاظ على السلم والأمن الدوليين ولدعم الجهود الدولية الرامية لاستئناف المفاوضات وعملية السلام".

وحث الأطراف الدولية بما فى ذلك اللجنة الرباعية على اتخاذ الخطوات العملية من أجل إطلاق مفاوضات ذات مصداقية وضمن جدول زمنى محدد تعالج جميع قضايا الحل النهائى وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على الأراضى الفلسطينية المحتلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف أن ذلك يتم وفقا للقانون الدولى وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية مثمنا كافة الجهود الدولية المبذولة التى تعمل على استئناف عملية السلام وإيجاد نهاية لهذا الصراع الذى طال أمده.

واختتم العتيبى "لابد أن أشير إلى أهمية الدور التاريخى الذى تلعبه وكالة الأونروا عبر تقديمها المساعدات الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين، وأهمية استمرار الدول الأعضاء فى تقديم الدعم لأعمالها، حيث تبرعت دولة الكويت بمبلغ 5ر21 مليون دولار لضمان عدم انقطاع تقديم الخدمات الحيوية التعليمية والصحية والاجتماعية لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين فى مختلف مناطق عملياتها وذلك انطلاقا من موقفنا الثابت فى مساندة ودعم القضية الفلسطينية".