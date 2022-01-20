ماليزيا: غرق امرأتين وفقدان 6 مهاجرين فى غرق مركب جنوبى البلاد

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الماليزية غرق امرأتين وفقدان 6 مهاجرين؛ إثر غرق قارب كان يقل على متنه 27 مهاجرا غير شرعى، فى مياه مضيق (رامونيا) بالقرب من منطقة كوتا تينجى، من ولاية جوهور، جنوبى البلاد.





وقال اللواء البحرى الأول فى الولاية نور الحزام زكريا، فى تصريح نقلته وكالة الأنباء الماليزية، اليوم الخميس، إنه تم العثور على 19 شخصا ناجين من بينهم 10 نساء و9 رجال، فى حين تم العثور على امرأتين غارقتين، ومازل هناك 6 أشخاص فى عداد المفقودين، موضحا أنه تم رصد القارب بمياه (بولاو بنتان) بإندونيسيا إلى المياه الماليزية، وقاموا بتوجيه المعلومات إلى أصول القوات البحرية الملكية الماليزية. جدير بالذكر أن هذا هو ثانى حادث غرق قارب - هذا الأسبوع - فمنذ 3 أيام غرقت 6 إندونيسيات ونجا 7 أشخاص آخرون من حادث غرق قارب فى مياه (بونتيان بيسار) من نفس الولاية.

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