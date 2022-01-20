الجامعة العربية تدعو لتدخل دولى عاجل لإنقاذ حياة أسيرين فلسطينيين

جدة - نرمين السيد - دعت جامعة الدول العربية المنظمات والهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وبحقوق الطفل، واللجنة الدولية للصليب الأحمر للتدخل الفورى لإنقاذ حياة الأسيرين الفلسطينيين الطفل أمل نخلة (18 عاما)، وناصر أبوحميد قبل فوات الأوان، مطالبة بضرورة ممارسة المزيد من الضغط على الاحتلال الإسرائيلى للامتثال لأحكام وقواعد القانون الدولى وإلغاء أوامر الاعتقال الإدارى والإفراج عن كافة الأسرى الإداريين والمرضى خاصة كبار السن.





وحمل الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضى العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير الدكتور سعيد أبو على -فى تصريح اليوم الخميس- سلطة الاحتلال الإسرائيلى كامل المسؤولية عن حياة الأسيرين "نخلة" و"أبو حميد"، مضيفا أن قطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة يتابع بقلق بالغ مواصلة سلطات الاحتلال سلب الأسرى والمعتقلين المرضى حقهم فى الحصول على العلاج والمتابعة الصحية اللازمة.

وقال السفير أبوعلى إن الطفل "نخلة" تعرض إلى الاعتقال التعسفى الإدارى منذ ما يقارب العام دون توجيه أية تهمة إليه بالرغم من معاناته من مرض مناعى خطير وخضوعه لعدة عمليات جراحية دقيقة قبيل اعتقاله إلا أن سلطات الاحتلال لا تزال تمارس بحقه سياسة القتل البطيء من خلال التجاهل المتعمد والإهمال الطبى الممنهج الأمر الذى نتج عنه تراجع وضعه الصحى بشكل خطير، وما قد يتعرض له من مضاعفات تهدد حياته خاصة فى ظل ارتفاع عدد إصابات الأسرى بفيروس كورونا فى الفترة الأخيرة.

ونبه "أبوعلى" إلى أن عدد الأسرى المرضى فى سجون ومعتقلات الاحتلال بلغ 600 أسير بحاجة لرعاية طبية دقيقة منهم 4 مصابين بالسرطان من بينهم الأسير "أبو حميد" المعتقل منذ عام 2002 والذى لا يزال يعانى وضعا صحيا متدهورا بعد إصابته أيضا بالتهاب حاد فى الرئتين نتيجة تلوث جرثومى.

وشدد على ضرورة مضاعفة الجهود والحراك الدولى لوقف ما تمارسه سلطات الاحتلال من انتهاكات جسيمة لأحكام اتفاقية قانون الطفل ولاتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 والعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب.يذكر أن الطفل "نخلة" جرى اعتقاله أول مرة فى 2 نوفمبر 2020 واستمر اعتقاله 40 يوما، وأعاد الاحتلال اعتقاله مجددا بتاريخ 21 يناير 2021 وأصدر بحقه أمر اعتقال إدارى فى وقت يعانى فيه من وضع صحى يستدعى مراقبة طبية بشكل دائم.