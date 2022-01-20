البنتاغون ينشر فيديو يظهر لحظة مقتل 10 مدنيين أفغان بضربة جوية أمريكية

نشرت وزارة الدفاع الأمريكية، مقطع فيديو لضربة نفذتها طائرة مسيرة في العاصمة الأفغانية كابل، في أغسطس الماضي، أسفرت عن مقتل 10 مدنيين، بينهم 7 أطفال.

وزعم البنتاغون في البداية أنه قتل عنصرا من تنظيم "داعش" في خراسان كان يخطط لمهاجمة القوات الأمريكية أثناء الانسحاب من أفغانستان، لكنه أقر بعد حوالي ثلاثة أسابيع، بمقتل المدنيين.

يقدم المقطع المصورة تفاصيل جديدة حول العمليات الأخيرة التي أجريت في الأيام الأخيرة من حرب أفغانستان قبل الانسحاب الأمريكي. ورفعت السرية عن هذا المقطع بعد نزاع قانوني قادته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

والتقطت طائرتان من دون طيار صورا حرارية ملونة بالأبيض والأسود، لزاماراي أحمدي، وهو عامل إغاثة أمريكي وهو يقود مركبته إلى منزله في كابل في 29 أغسطس 2021.

في المقطع المصور يظهر عدد من الناس المدنيين قبل أن يضرب صاروخ "هيلفاير" مركبة أحمدي، والتي أصبحت ككرة نارية عملاقة ضخمة، مما أسفر عن وفاة أحمد وشخصين آخرين وسبعة أطفال.

بعد قرابة ثلاثة أسابيع من الغارة، أقر الجيش أن "الخطأ كان مأساويا أودى بحياة 10 مدنيين أبرياء".

وخلصت مراجعة لاحقة للقوات الجوية لظروف الغارة إلى "عدم وجود انتهاك للقانون، بما في ذلك قانون الحرب".