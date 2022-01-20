البوابة التعليمية نتائج الطلاب 2022 عمان وخطوات الاستعلام بالقرم المدني عبر home.moe.gov.om

البوابة التعليمية نتائج الطلاب 2022 عمان، تزداد عمليات البحث بشكل كبير جدًا عبر العديد من محركات البحث المختلفة في جميع أنحاء المناطق في عمان من أجل الاستعلام على رابط البوابة التعليمية نتائج الطلاب 2022 عمان، وذلك حيث كانت وزارة التربية والتعليم العمانية قد أعلنت عن ذلك الرابط الإلكتروني الخاص بظهور النتائج لجميع الطلبة والطالبات في مختلف المراحل التعليمية في سلطنة عمان سواء في المرحلة الابتدائية أو الثانوية أو المتوسطة، وكان جميع الطلبة والطالبات قد انتهوا من الامتحانات الخاصة بهم منذ فترة وهم الآن في حالة انتظار النتائج الخاصة بهم والتي أعلنت الوزارة أنها ستقوم بنشرها بشكل إلكتروني في ظل البروتوكول الصحي الذي تتبعه الوزارة للحفاظ على سلامة الطلبة والطالبات من الإصابة بفيروس كورونا، ونتابع معكم الآن في السطور القادمة من هذا المقال عبر موقع ثقفني الإخباري كل التفاصيل الخاصة بالرابط الإلكتروني المختص بالاستعلام عن النتائج.

البوابة التعليمية نتائج الطلاب 2022 عمان

وفي ظل البحث المتزايد بشكل كبير جدًا في الساعات القليلة الماضية من جانب الطلبة والطالبات وأولياء أمورهم من أجل الاستعلام والتعرف على البوابة التعليمية نتائج الطلاب 2022 عمان وذلك حيث أكدت وزارة التربية والتعليم العمانية عن أنها ستقوم برفع النتائج الخاصة بجميع الطلبة والطالبات عبر هذا الموقع الإلكتروني تباعًا وذلك حتى يتمكن جميع الطلاب من الاستعلام عن النتائج الخاصة بهم دون الخروج من المنزل، وكان الطلبة والطالبات قد أدوا الامتحانات الخاصة بهم بتطبيق جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية في مواجهة كورونا وكانت عملية ناجحة جدًا.

رابط البوابة التعليمية نتائج الطلاب 2022 عمان

ويمكن لجميع الطلبة والطالبات الاستعلام عن النتائج الخاصة بهم سواء من الصفوف الإبتدائية أو المتوسطة أو الثانوية عن طريق خطوات بسيطة جدًا كالآتي:-