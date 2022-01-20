الخارجية الأميركية تنفي رعاية بلادها صفقة في مجال الطاقة بين لبنان وإسرائيل

دوت الخليج :- نفت ​وزارة الخارجية الأميركية​ صحة التقارير عن رعاية ​واشنطن​ صفقة في مجال الطاقة بين ​لبنان​ وإسرائيل.

وكانت القناة "12" الإسرائيلية أشارت في وقت سابق إلى أن "الولايات المتحدة وافقت على اتفاقية لتوريد الغاز إلى لبنان، وأعطت الضوء الأخضر للتحرك بهذا الصدد"، مشيرة إلى أن "الغاز سينقل من إسرائيل إلى الأردن، ومن ثم سيورد عبر خط الأنابيب لسوريا ومن هناك إلى لبنان".

وفي هذا الإطار، أكدت وزارة الطاقة اللبنانية أن "اتفاقية توريد الغاز إليه تنصّ على أنه مصري وليس إسرائيلياً"، مشددةً على أن "ما يجري تداوله عن أن الغاز سيكون غازاً اسرائيلياً، هو كلام عار عن الصحة جملةً وتفصيلاً". ولفتت إلى أن "اتفاقية تزويد الغاز التي يُعمل عليها بين الحكومة اللبنانية والحكومة المصرية، تنص بشكل واضح وصريح على أن يكون الغاز من مصر التي تمتلك كميات كبيرة منه".

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن "هذا الغاز سيمُرّ عبر الأردن، ومن ثم إلى سوريا، ليصل إلى محطة دير عمار، في شمال لبنان، من أجل التغذية الكهربائية الإضافية للمواطنين اللبنانيين".

وكالات