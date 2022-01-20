مسئول أفغانى: الأصول المجمدة ستترك 1.5 مليون شخص بلا وظائف

جدة - نرمين السيد - وحذر شرباز كامين زادة -فى تصريحاته خلال لقائه مع المندوبة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة فى أفغانستان ديبورا ليونز على هامش المؤتمر الاقتصادى فى كابول الليلة الماضية- من أن نقص السيولة والقيود المفروضة على النظام المصرفى التى جعلت من الصعب شراء المواد الخام، ستترك 1.5 مليون شخص بلا وظائف، أكثر من 500 ألف منهم من النساء.

وأضاف أن اقتصاد أفغانستان كان هشا خلال السنوات العشرين الماضية، وطالب بإجراء تعاون بين رجال الصناعة فى أفغانستان والمجتمع الدولى، من أجل نمو الاقتصاد.

وأشار إلى أن "مئات المصانع فى أفغانستان ليس لديها مواد خام ما أثر بشكل مباشر على العمال والمستثمرين وعامة الناس".