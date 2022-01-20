اليوم.. وزيرة الخارجية الألمانية تلتقى نظيرها الأمريكى فى برلين

جدة - نرمين السيد - ذكرت وزارة الخارجية الألمانية أن وزيرة الخارجية أنالينا بربوك ستجتمع اليوم مع نظيرها الأمريكى أنتونى بلينكن، بمقر الوزارة الألمانية فى العاصمة برلين، قبيل اجتماع الرباعية الدولية (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية).





وأشارت الخارجية الألمانية فى بيان إلى أن بربوك ستلتقى اليوم أيضا بوزير الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان ونائب وزير الخارجية البريطانى جيمس كليفرلى، وستتركز المحادثات على الوضع على الحدود مع أوكرانيا وروسيا. ولفت البيان إلى أنه من المقرر أن يجرى وزير الخارجية بلينكين محادثات مع وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف فى جنيف يوم غد الجمعة، وذلك بعد لقاء وزيرة الخارجية الألمانية بنظيرها الروس يوم الثلاثاء الماضى.

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