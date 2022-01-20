إسرائيل توقع اتفاقية لشراء غواصات ألمانية بـ 3 مليارات يورو

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، صباح الخميس، توقيع اتفاقية مع شركة ”تيسين كروب“ الألمانية، لتطوير وتصنيع 3 غواصات لجهاز البحرية، وذلك قبل أيام من التصويت على تشكيل لجنة تحقيق في قضية الغواصات المتهم فيها رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو.

ومن المقرر أن تصوت الحكومة الإسرائيلية في اجتماعها، الأحد المقبل، على تشكيل لجنة التحقيق الحكومية في صفقة شراء الغواصات الألمانية خلال فترة حكم نتنياهو، وفق صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن ”إسرائيل ستشتري 3 غواصات من أكثر الغواصات تطورًا في العالم وهي من سلسلة جديدة تسمى ديكر“، مشيرة إلى أن تكلفة تلك الغواصات تبلغ نحو 3 مليارات يورو.

وأضاف البيان ”ستمول الحكومة الألمانية جزءًا من الاتفاقية من خلال منحة خاصة“، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق على تسليم الغواصة الأولى إلى جهاز البحرية الإسرائيلية في غضون 9 سنوات.

وتشمل الاتفاقية أيضًا، وفق وزارة الدفاع الإسرائيلية، ”مشتريات متبادلة تصل إلى أكثر من 850 مليون يورو، كما ستشمل بناء جهاز محاكاة فريد في إسرائيل وحزمة دعم لوجستي بجانب توريد قطع الغيار“، حسب البيان.

وأشارت ”يديعوت“، إلى أن ”التأخير في إتمام الصفقة كان بسبب عدم وجود ميزانية لإسرائيل بين عامي 2019 و2020، إلى جانب المفاوضات التي جرت مع ألمانيا فيما يتعلق بالسعر والوسائل التي ستشملها الغواصات الجديدة وقضية الفساد المتهم بها نتنياهو“.

وأوضحت الصحيفة، أن ”الصفقة اكتملت بعد بضع سنوات من التخطيط والمفاوضات مع وزارة الدفاع الألمانية“، لافتة إلى أن الاتفاق وقّع من قبل مدير عام الوزارة أمير إيشيل مع الشركة الألمانية في مقر وزارة الدفاع وسط تل أبيب.

وفي السياق، قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، إن ”شراء 3 غواصات عملياتية من الخط الأول، ينضم إلى سلسلة من الخطوات الإسرائيلية لتجهيز وتعزيز جيش الدفاع والاستعداد التشغيلي لجميع مناطق الحرب“.

وأضاف غانتس، في تغريدة على حسابه الرسمي بـ“تويتر“: ”من المؤكد أن الغواصات الجديدة ستعمل على تطوير قدرات البحرية الإسرائيلية، وستساعد في الحفاظ على التفوق الأمني لإسرائيل في المنطقة“.

الجدير ذكره، أن صفقة الغواصات الألمانية هي إحدى قضايا الفساد التي تلاحق زعيم المعارضة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إذ تدور شبهات حول تورط مقربين منه في الحصول على عمولات باهظة لتمرير الصفقة.

وكانت صحيفة ”غلوبس“ العبرية، قالت قبل عدة أيام، إن ”اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التسلح صادقت على شروط الحكومة الألمانية بمضاعفة ثمن الغواصات الثلاث“.