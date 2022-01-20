موعد مباراة الجزائر اليوم وكوت ديفوار في الجولة الثالثة في كأس الأمم الأفريقية 2022

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عمر شويل - جدة ننشر لكم موعد مباراة الجزائر اليوم وكوت ديفوار في الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات في كأس الأمم الأفريقية 2022 حيث يدخل الجزائر اليوم مواجهة كوت ديفوار وعينه على الفوز على كوت ديفوار والوصول إلى النقطة الرابعة في جدول ترتيب مجموعة الجزائر وحسم المركز الثاني على أقل تقدير من أجل التأهل إلى الدور ثمن النهائي.

موعد مباراة الجزائر وكوت ديفوار اليوم في الجولة الثالثة

من المنتظر أن تقام مباراة الجزائر وكوت ديفوار اليوم في تمام السادسة مساء بتوقيت الجزائر، السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، حيث تقام مباراة الجزائر وكوت ديفوار في نفس توقيت مباراة غينيا الإستوائية وسيراليون.

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وكوت ديفوار اليوم

من المرتقب أن تنقل قناة Bien sports HD1 مباراة الجزائر وكوت ديفوار بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي، ويسعى الجزائر إلى الفوز على كوت ديفوار من أجل حسم أحد مراكز التأهل أو على الأقل الدخول ضمن أفضل أربع منتخبات أصحاب المراكز الثلاثة لمرافقة أول إثنا عشر منتخب إلى الدور الثاني.

ترتيب مجموعة الجزائر في كأس الأمم الأفريقية 2022

تدخل الجزائر مباراة كوت ديفوار وهي في المركز الأخير بنقطة واحدة، بينما تتصدر كوت ديفوار المجموعة برصيد أربع نقاط، بينما تأتي غينيا الاستوائية في المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط وتأتي سيراليون في المركز الثالث برصيد نقطتين.

نجوم الجزائر تسعى للفوز على كوت ديفوار

كان لاعبوا الجزائر قد اجتمعوا سويا وتعادوا على تحقيق النصر سويا وعدم الخروج المبكر من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في الكاميرون، وكان منتخب الجزائر قد جمع نقطة واحدة من أول مواجهتين من خلال التعادل أمام سيراليون والهزيمة أمام غينيا الإستوائية.

ترقب نتيجة مباراة الجزائر وكوت ديفوار

تترقب الجماهير نتيجة مباراة الجزائر وكوت ديفوار اليوم وسط مساعي من كلا من رياض محرز ومبولحي وماندي وبن العمري وسليماني إلى الفوز على كوت ديفوار من أجل تحفيز عناصر الفريق وتحقيق الفوز أمام كوت ديفوار في تلك المواجهة المرتقبة والمنتظرة في كأس الأمم الأفريقية بدور المجموعات في الجولة الأخيرة، ويسعى منتخب الجزائر إلى تحقيق الفوز على كوت ديفوار وأداء مباراة قوية أمام كوت ديفوار وسط ترقب نتيجة المواجهة.