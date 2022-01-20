رئيس الحكومة اللبنانية: أرفض المساس بصلاحياتى

جدة - نرمين السيد - قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتى إنه يرفض المساس بصلاحياته مؤكدا أن الموازنة العامة للدولة لن تكون بندا وحيدا على جدول أعمال الاجتماع المرتقب لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل والذى يأتى بعد انقطاع دام لأكثر من 3 أشهر.





وأضاف ميقاتى فى حديث لصحيفة نداء الوطن اللبنانية فى عددها الصادر اليوم أن مجلس الوزراء سيكون ولأول مرة أمام موازنة حقيقية لا يتكل فيها على الاستدانة، داعيا إلى ضرورة شد الأحزمة لوضع مصاريف يمكن تحملها.

وأوضح ميقاتى أن الحكومة ستجتمع لمناقشة الموازنة وجدول أعمال عادى، مشددا على أنه لا أحد يستطيع أن يحدد جدول أعمال مجلس الوزراء والمساس بصلاحيات رئيس الحكومة الذى انتظر ما يزيد على ثلاثة اشهر من دون دعوة لجلسة احتراما لمكون لبنانى رفض أن يحضر – على حد وصفه.

واستطرد قائلا: "يمكن لمن يرفض نقاش بنود غير الموازنة أن يمتنع عن التصويت أو أن يعلن عدم موافقته على أى بنود أخرى لكن لا أوافق بأى شكل من الأشكال على تحديد جدول أعمال الحكومة".

ووعد ميقاتى بعدم فرض ضرائب جديدة فى الموازنة بل تسهيلات وإعفاءات بالدفع، موضحا أن الدولة غير قادرة اليوم على الاستمرار فى تأمين الخدمات الأساسية التى تقدمها بالأسعار الحالية، مشيرا إلى أنه لا زيادات فى أسعار الخدمات تفوق قدرة المواطن، حيث تبحث الحكومة تأمين التوازن المطلوب لزيادة تدريجية كى لا تتسبب فى تضخم كبير بالاقتصاد اللبنانى.

وتمنى ميقاتى أن تنتج الانتخابات النيابية طبقة سياسية جديدة تؤدى إلى استنباط حلول جديدة.

وحول ملف التحقيقات فى انفجار ميناء بيروت البحرى، اعتبر ميقاتى أن قاضى التحقيق طارق البيطار عليه أن يسرع بإصدار القرار، معتبرا أن الإطالة بالتحقيق أمر غير جائز، داعيا القضاء فى الوقت ذاته لأن ينقى نفسه ويزيل الشوائب.