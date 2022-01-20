روسيا تنتقد وثيقة السياسة الفضائية لحلف الناتو: منحازة وتحريضية

جدة - نرمين السيد - وقالت زاخاروفا فى إفادة صحفية اليوم الخميس إن الوثيقة التى حملت عنوان "سياسة الفضاء الشاملة لحلف الناتو"والتى نشرت فى 17 يناير، تغطى أولويات الكتلة التى يقودها الغرب فى الفضاء.
وشددت زاخاروفا وفقا لوكالة أنباء تاس الروسية على أن "الوثيقة أحادية الجانب وهى فى الواقع مثيرة للفتنة لأنها تستند إلى المعتقدات الهدامة لأعضاء الناتو بقيادة الولايات المتحدة الذين يلعبون دورا مهما فى الفضاء".
وأضافت أنه من خلال إصدار الوثيقة، سعى الناتو إلى إضفاء الشرعية على استخدام القوة فى الفضاء الخارجى، وهو ما يتعارض مع جهود المجتمع الدولى لمنع حدوث سباق تسلح فى الفضاء، مشيرة إلى أن "الحلف يحول الفضاء الخارجى إلى ساحة معركة".
وقالت إن هذه العوامل تثبت مرة أخرى أنه من المناسب والصحيح أن تقدم موسكو مقترحات بشأن الضمانات الأمنية وتؤكد أيضا أهمية المبادرات القانونية لمنع سباق التسلح فى الفضاء الذى تروج له روسيا والدول ذات التفكير المماثل.
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