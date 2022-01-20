روسيا تدعو الغرب مجددا الى وقف عسكرة أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، خلال إحاطة صحفية اليوم الخميس:" إننا ندعو الدول الغربية إلى التوقف عن المساهمة فى عسكرة أوكرانيا، ووقف الحملة الإعلامية العدوانية ضد روسيا ".

وأضافت زاخاروفا: "يتعين التوقف عن المساهمة فى عسكرة أوكرانيا وجرها إلى صفوف حلف شمال الأطلسى "الناتو"، وبدلا من ذلك يجب توجيه الجهود لتشجيع نظام كييف على الوفاء باتفاقات مينسك والالتزامات الدولية الأخرى".